В Азербайджане утверждены Правила создания технических комитетов по стандартизации

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила создания и организации деятельности технических комитетов по стандартизации".
Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, будет создан технический комитет по каждому виду экономической деятельности.
Организация и направления деятельности технического комитета, а также функции его председателя, заместителя, секретаря и членов, порядок ведения делопроизводства, порядок создания подкомитетов и организации их деятельности, а также процедура разработки и согласования годового плана работы определяются соответствующим государственным стандартом и Положением о техническом комитете.
В проект плана работы входит следующая информация:
- международный классификационный код стандарта;
- основание для разработки стандарта;
- наименование проектов государственного стандарта и предварительного государственного стандарта;
- основная нормативная база;
- срок выполнения работ;
- источник финансирования;
- организация-заказчик;
- потенциальные пользователи государственного стандарта;
- иные вопросы, предусмотренные лицами, выступающими с инициативой.
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