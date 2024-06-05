В Азербайджане утверждены Правила создания технических комитетов по стандартизации

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила создания и организации деятельности технических комитетов по стандартизации".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, будет создан технический комитет по каждому виду экономической деятельности.

Организация и направления деятельности технического комитета, а также функции его председателя, заместителя, секретаря и членов, порядок ведения делопроизводства, порядок создания подкомитетов и организации их деятельности, а также процедура разработки и согласования годового плана работы определяются соответствующим государственным стандартом и Положением о техническом комитете.

В проект плана работы входит следующая информация:

- международный классификационный код стандарта;

- основание для разработки стандарта;

- наименование проектов государственного стандарта и предварительного государственного стандарта;

- основная нормативная база;

- срок выполнения работ;

- источник финансирования;

- организация-заказчик;

- потенциальные пользователи государственного стандарта;

- иные вопросы, предусмотренные лицами, выступающими с инициативой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!