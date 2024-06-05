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Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)

Общество Материалы 5 июня 2024 13:11 (UTC +04:00)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Фото: Azergold

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БАКУ/Trend/ - При организации Закрытого Акционерного Общества «AzerGold», поддержке Общественного Объединения «Региональное развитие» (RİİB) в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» началась реализация экологического проекта «Чистый Дашкесан».

В рамках проекта, приуроченного к 5 Июня – Всемирному дню охраны окружающей среды и прошедшего под лозунгом «Солидарность во имя зеленого мира!», сотрудники ЗАО и волонтеры RİİB провели акцию по очистке участка одного из крупнейших водоемов Малого Кавказа – Гошгарчая, проходящем через село Гушчу Дашкесанского района. Участники акции очистили около 2 га лесных угодий вдоль берегов реки от пластиковых, полиэтиленовых, металлических, стеклянных, бумажных, картонных и других отходов. Собранные отходы были отсортированы и направлены на переработку. Также в селе Гушчу на деревья повесили птичьи гнезда, окрашенные экологически чистой краской.

Отметим, что основной целью экопроекта «Чистый Дашкесан» является защита окружающей среды, сохранение биоразнообразия региона, просвещение общественности о вреде, наносимом бытовыми отходами флоре и фауне Дашкесанского района, где ЗАО «AzerGold» осуществляет активную деятельность. В связи с этим в течение текущего года в рамках данного экологического проекта в различных частях района будет продолжена организация подобных акций.

Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)
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