Началась реализация экопроекта «Чистый Дашкесан» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При организации Закрытого Акционерного Общества «AzerGold», поддержке Общественного Объединения «Региональное развитие» (RİİB) в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» началась реализация экологического проекта «Чистый Дашкесан».

В рамках проекта, приуроченного к 5 Июня – Всемирному дню охраны окружающей среды и прошедшего под лозунгом «Солидарность во имя зеленого мира!», сотрудники ЗАО и волонтеры RİİB провели акцию по очистке участка одного из крупнейших водоемов Малого Кавказа – Гошгарчая, проходящем через село Гушчу Дашкесанского района. Участники акции очистили около 2 га лесных угодий вдоль берегов реки от пластиковых, полиэтиленовых, металлических, стеклянных, бумажных, картонных и других отходов. Собранные отходы были отсортированы и направлены на переработку. Также в селе Гушчу на деревья повесили птичьи гнезда, окрашенные экологически чистой краской.

Отметим, что основной целью экопроекта «Чистый Дашкесан» является защита окружающей среды, сохранение биоразнообразия региона, просвещение общественности о вреде, наносимом бытовыми отходами флоре и фауне Дашкесанского района, где ЗАО «AzerGold» осуществляет активную деятельность. В связи с этим в течение текущего года в рамках данного экологического проекта в различных частях района будет продолжена организация подобных акций.