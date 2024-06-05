Президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия стретилась с послом Азербайджана в Польше

БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Фонда Тюркской Культуры и Наследия президент организации Актоты Раимкулова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Польша Наргиз Гурбановой.

На встрече была подчеркнута деятельность Фонда Тюркской Культуры и Наследия по сохранению, изучению и продвижению на международной арене древнего и богатого наследия тюркских народов. Были отмечены взаимоотношения Фонда и Посольства Азербайджанской Республики в Республике Польша, а также проекты, реализуемые в рамках совместного сотрудничества. В рамках встречи также были подчеркнуты проекты Фонда в направлении сохранения наследия татар и караимов тюркского происхождения, проживающих в Республике Польша.

В ходе беседы была подчеркнута роль Организаций Тюркского Сотрудничества в расширении культурного диалога между Тюркскими государствами и Республикой Польша.

Встреча продолжилась обсуждением перспектив партнерских связей Фонда Тюркской Культуры и Наследия и Посольства Азербайджанской Республики в Республике Польша, а также реализации дальнейших совместных проектов.