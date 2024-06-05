Будущее начинается здесь! Старшеклассники в Азербайджане ищут способы улучшить экологию и спасти озеро Масазыр (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, призванный привлечь внимание людей на всей планете к проблемам экологии.

Глобальное потепление, вырубка лесов, загрязнение воздуха, разрушение озонового слоя, загрязнение мусором, засуха – об этих и многих других проблемах и их последствиях человечество должно задумываться ежедневно, а не только по случаю памятной даты.

Так, в Азербайджане недавно прошел школьный симпозиум по смягчению последствий изменения климата и адаптации (Symposium on Climate Change Mitigation and Adaptation measures). Его основная задача – привлечь молодое поколение к совместному решению вопросов, связанных с экологией. Симпозиум прошел в рамках региональной программы EU4Climate и был организован Программой развития ООН в сотрудничестве с Европейским союзом и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе симпозиума представители ПРООН, ЕС и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана ознакомились с исследовательскими проектами по смягчению последствий изменения климата и мерам адаптации, поданными на конкурс ‘The Future Starts Here’ (Будущее начинается здесь!). В нем приняли участие около ста старшеклассники из 13 школ.

Конкурс предоставил учащимся платформу, где они могли не только рассказать о проблемах окружающей среды, но и предложить их решения.

Конкурс выиграла команда, представляющая среднюю школу №23 имени Таира Гасанова. Участники команды – Амина Алибейли, Гейдар Рустамли, Марьям Асланова, Фарид Ахундов, Эрвин Джамалов, Эмиль Абдулазимов, Фарид Ахундов и Фаган Алиев.

Под руководством педагога по физике средней школы №23 имени Таира Гасанова, классного руководителя Тамиллы Багировой, молодые люди провели ряд исследований и разработали проект по очистке озера Масазыр (Масазыргёль), расположенном на севере от Баку.

Тамилла Багирова подчеркивает, что темы экологии, защиты окружающей среды всегда находились в поле зрения ее учеников. Но особенно их беспокоило загрязнение водоемов Азербайджана, и в частности озера Масазыр.

«Думаю, и в дальнейшем ребята продолжат претворять в жизнь проекты, реализовывать идеи в области экологии и защиты окружающей среды. Им это интересно, они чувствуют ответственность перед планетой», – говорит Тамилла Багирова.

Идейным вдохновителем проекта стал Фаган Алиев, профессор, президент Международной академии экоэнергетики на базе Азербайджанского университета архитектуры и строительства. Он обратил внимание ребят на тот факт, что озеро Масазыр находится в плачевном состоянии.

«Наша группа ездила на озеро, брала анализы, проводила исследования в специальных лабораториях. Разрабатывая проект по очистке озера, молодые люди хотели принести пользу своей стране. В ходе работы над проектом мы пришли к ряду выводов: необходимо очистить от мусора и нечистот береговую линию озера, построить централизованную канализационную систему для хозяйственно-бытовых сточных вод из близлежащих населенных пунктов, придумать, как использовать очищенную воду в технических целях (например, для полива зеленных насаждений, мойки автомобилей и т.д). Также, изучив химический состав природной воды озера, в будущем на берегу можно будет построить специализированные оздоровительные центры», – говорит педагог. Она обращает внимание на тот факт, что уровень воды в озере иногда повышается, и, следовательно, весь мусор с береговой линии попадает в воду.

По словам Тамиллы Багировой, школьный симпозиум в рамках программы EU4Climate сыграл большую роль в вовлечении в экологические проблемы не только участников команды, но и других учащихся школы.

«Когда мы проводили свои исследования, интересовалась практически вся школа. Учащиеся подходили, спрашивали, как продвигается наша работа».

Она добавляет, что симпозиум предоставил участникам прекрасную возможность рассказать о своих проектах, донести свои идеи до широкой аудитории. «После презентации проектов была организована интеллектуальная игра на тему экологии, благодаря которой учащиеся узнали много», – отмечает Тамилла Багирова.

Один из участников команды, студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Фарид Ахундов, подчеркивает, что загрязнение озера Масазыр – одна из экологических проблем страны, требующих особого внимания.

«Работая над проектом вместе с моим напарником Эрвином Джамаловым, мы наблюдали, собирали данные, работали с источниками, проверяли гипотезы, обрабатывали результаты. По итогам этой работы мы создали презентацию. Разработка проекта у нас заняла около двух лет. Его замысел заключается в очистке озера Масазыр с применением метода фотокатализа, с помощью наночастиц диоксида титана», – рассказал Фарид Ахундов. Этот проект напарники представили на конкурсе и одержали победу в номинации «Лучшее выступление». Они также заняли первое место в интеллектуальной игре по вопросам окружающей среды и экологии.

По словам Фарида, конкурс помог привлечь молодежь к решению экологических проблем: «В нем приняли участие 13 школ со своими интересными и вдохновляющими проектами. Каждый из них поможет улучшить экологию нашей страны». Юноша добавляет, что и сам по сей день принимает активное участие в различных волонтерских акциях – в очистке берега моря от мусора, посадке деревьев. «Все это делает нашу планету лучше каждый день», – говорит Фарид.

Другой участник команды Эмиль Абдулазимов вспоминает, что, впервые увидев озеро Масазыр, был поражен его необыкновенной красотой. В то же время он крайне огорчился количеством мусора на берегу и канализационными трубами, по которым в озеро стекали сточные воды.

«В тот момент мы осознали, что озеро нужно спасать. Я и мой напарник Гейдар Рустамли занимались лабораторной работой, проводили эксперименты, искали оптимальные варианты очистки воды и нашли метод, который использовался в других странах. Но мы его доработали!» – рассказывает Эмиль.

«В будущем я стану инженером-химиком. Сейчас я учусь в Бакинской высшей школе нефти, и участие в подобном конкурсе для меня было важно с точки зрения приобретения опыта работы в лаборатории, – делится Эмиль. – В дальнейшем я хочу разрабатывать способы или создавать конструкции для очистки нашей планеты от разного рода загрязнений».

Он тоже замечает, что молодежь Азербайджана волнуют проблемы экологии: «На конкурсе мы увидели огромное количество важных проектов и заинтересованность других участников. Организаторы конкурса дали нашей команде возможность напомнить людям о важности не только этого озера, но и о загрязненности водоемов вообще».

Амина Алибейли сейчас учится на факультете «Международные отношения» Университета АДА. По словам девушки, ее будущая профессия поможет ей донести проблемы экологии до всего мира.

«Озеро Масазыр я помню с детства. Мне очень жаль, что за несколько лет оно настолько сильно загрязнилось. Конечно, в сложившейся ситуации большая вина лежит на людях, но в наших силах решить эту проблему», – говорит Амина.

Ее команда, в которую также входили Марьям Асланова и Фаган Алиев, разработала свой способ очистки водоемов. Команда также постаралась составить свою презентацию таким образом, чтобы замысел проекта был понятен даже тем, кто не разбирается в теме. «Если мне представится возможность, то я постараюсь донести этот способ очистки до широкой общественности», – делится Амина.

«Победа в конкурсе лично для меня стала большим стимулом в изучении вопросов, связанных с экологией, загрязнением окружающей среды. Недавно в университете я стала лидером проекта, связанного с глобальным потеплением. Помимо загрязнения водоемов, мы также должны заострять внимание на загрязнении воздуха, на вырубке лесов, глобальном потеплении и так далее. Если сейчас не начать решать эти проблемы, то ситуация станет гораздо хуже», – говорит Амина Алибейли.

Гейдар Рустамли, который сейчас учится на медицинском факультете Dokuz Eylul University, на симпозиуме с интересом ознакомился с проектами участников из других школ, которые в своих работах подняли крайне важные вопросы, связанные с экологией.

"Это загрязнение вод, глобальное потепление, загрязнение воздуха и прочие темы, которые влияют на будущее нашей планеты, – перечисляет Гейдар. Ему особенно запомнился прозвучаший на симпозиуме принцип: другой планеты у нас нет, мы живем на этой планете и должны ее оберегать и заботиться о ней. «Это наша общая задача. Чтобы привлечь внимание общественности, представителей молодежи к этим проблемам, необходимо проводить симпозиумы, конкурсы на тему экологии. Большая роль в этом должна быть отведена СМИ и другим источникам информации», – рассуждает Гейдар и добавляет: «Лично я разумно расходую воду и электроэнергию, сортирую мусор. Думаю, что так должен поступать каждый сознательный гражданин».

Молодые люди в один голос подчеркивают, что, безусловно, если они смогут реализовать свои проекты, то это принесет пользу не только стране, но и всей планете.

«Мы хотим очистить береговую линию озера от мусора, сделать так, чтобы на берегу могли отдыхать люди, проводиться лечебно-оздоровительные мероприятия», – добавляют они.

Видя их целеустремленность, педагог Тамилла Багирова не сомневается, что у молодых людей все получится. И конкурс «Будущее начинается здесь» стал прекрасным импульсом для учащихся из 13 школ изменить будущее планеты, начав с решения проблем окружающей среды у себя в стране.

Статья была подготовлена в рамках программы ‘EU NEIGHBOURS east’. Мнения, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору.

Автор: Джани Бабаева