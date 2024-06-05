Подарки будут сыпаться с неба на конкурсе «Balloon Festival» от «Nar»!

Стремясь быть ближе к регионам с выгодными предложениями, «Nar» с гордостью выступает главным партнером «Balloon Festival», одного из самых ожидаемых событий этого лета. В честь фестиваля, который состоится в Шамахинском районе 8-9 июня, «Nar» с радостью объявляет конкурс «Balloon Festival» с множеством ценных подарков.

Конкурс пройдет на странице «Nar» в Instagram с 5 по 9 июня. Участникам необходимо набрать минимум 30 баллов в специально подготовленной для фестиваля игре, чтобы пройти в финал. Три победителя будут выбраны случайным образом из тех, кто достиг проходного балла. Победитель первого места получит «iPhone 15 Pro», обладатель второго места получит наушники «JBL», а победитель третьего места получит подарочную карту на сумму 100 AZN. Дополнительную информацию об условиях конкурса можно узнать здесь. Помимо призового конкурса, «Nar» преподнесет участникам фестиваля интересные сюрпризы.

Следует отметить, что фестивали, музыкальные и спортивные мероприятия «Nar» становятся ближе к своим клиентам, создавая для них увлекательные возможности для отдыха. Подробную информацию о проектах, реализуемых при поддержке «Nar», можно найти на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 5 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.