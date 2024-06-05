Внесение изменений в закон приведет к увеличению пенсий ряда бывших военнослужащих - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Внесение изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" приведет к увеличению пенсий ряда бывших военнослужащих.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, комментируя изменения в закон.

"Один из аспектов изменений в закон касается бывших военнослужащих с инвалидностью вследствие 81-100 процентного нарушения функций организма, полученной во время военной службы. Так, в настоящее время им назначается пенсия в размере 60 процентов от стоимости обеспечения. Новое изменение предполагает увеличение этого показателя на 10 процентов. Теперь эти граждане смогут получать пенсию в размере не 60, а 70 процентов от стоимости обеспечения. А это приведет к увеличению их пенсионных сумм", - сказал депутат.

Отметим, что проект изменений был принят в Милли Меджлисе в двух чтениях.

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