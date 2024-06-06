В Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТюркПА проходит встреча генсеков парламентов

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече обсуждается тема "Перспективы сотрудничества глав Аппаратов парламентов в рамках ТюркПА".

В мероприятии принимают участие генеральный секретарь Великого национального собрания Турции Талип Узун, руководитель Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алайбек Алимбаев, руководитель аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ренат Айтаев и другие гости.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!