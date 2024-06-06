Международная конференция по кибердипломатии пройдет в 2024 году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная конференция по кибердипломатии пройдет в Азербайджане в этом году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня начальник Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана генерал-майор Азер Ахадов во время выступления на IV Саммите ИТ-руководителей государственных структур.

По его словам, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в прошлом году между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Румынским национальным институтом исследований и разработок в области информатики, региональное представительство Международной конференции по кибердипломатии было предоставлено исключительно службе, а международную конференцию по кибердипломатии было решено провести 25 сентября текущего года в Азербайджане.

"Поскольку "Кибердипломатия" - это новый подход и тренд в мире, проведение такого мероприятия впервые в Азербайджане и превращение нашей страны в региональный центр имеет стратегическое значение. Съезд в Азербайджане дипломатических представителей, а также киберпосланников (новая дипломатическая должность в некоторых странах), в том числе глобальных акторов в этой области для обсуждения роли дипломатии в информационной безопасности весьма полезно для нашей страны", - добавил Ахадов.

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