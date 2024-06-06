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В Нахчыване будет создан Дата-центр

Общество Материалы 6 июня 2024 11:58 (UTC +04:00)
В Нахчыване будет создан Дата-центр

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване будет создан Дата-центр.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности министра - заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики Рахид Алекберли во время IV Саммита ИТ-руководителей государственных структур.

По его словам, создание Дата-центра планируется в соответствии с новым проектом.

"Проектные работы уже завершены, реализация будет осуществлена после утверждения проекта", - добавил Алекберли.

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