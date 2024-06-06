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В Нахчыване завершается строительство оптоволоконной магистрали - Рахид Алекперли

Общество Материалы 6 июня 2024 12:05 (UTC +04:00)
В Нахчыване завершается строительство оптоволоконной магистрали - Рахид Алекперли

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване ведется работа по созданию министерства цифрового развития и транспорта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности министра - заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики Рахид Алекберли во время IV Саммита ИТ-руководителей государственных структур.

По его словам, в Нахчыване завершаются работы по строительству оптоковолоконной магистрали от границы Турции до Ордубада.

"На этот проект было потрачено 4 миллиона манатов. Эта оптоволоконная магистраль предназначена не только для Нахчывана, но и для всего региона", - добавил Алекберли.

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