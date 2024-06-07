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Сборная Азербайджана по мини-футболу не смогла пройти в полуфинал ЕВРО

Общество Материалы 7 июня 2024 00:55 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что матчи 1/4 финала проходят в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Сборная Азербайджана встретилась с Казахстаном. Команда Эльшада Гулиева, выигравшая все свои матчи в чемпионате, вышла на поле чтобы продолжить победную серию. Чтобы выйти в полуфинал, нашей команде необходимо было одержать пятую победу подряд. Но сборная не смогла этого сделать, проиграв по пенальти.

Чемпионат Европы
1/4 финала
6 июня
19:00. Казахстан - Азербайджан - 0:0 (пен. 7:6)

Отметим, что в группе наша команда выиграла у Бельгии со счетом 3:0, у Италии - 2:1, у Франции - 3:1, а в 1/4 финала - у Болгарии - 3:1.

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