В Азербайджане ряду лиц будет назначен более высокий вид пенсии

БАКУ /Trend/ - При наличии у граждан прав на несколько пенсий, без обращения граждан будет установлен тот вид пенсии, который по размеру больше.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

При этом, согласно законопроекту, также будет сохранено право на изменение вида пенсии на основании обращения гражданина, если он не захочет назначения ему нового вида пенсии в проактивном порядке. В этом случае ему будет выплачиваться предыдущая пенсия на основании его заявления.

Предлагаемые изменения к статье 22-1.5 закона и новая добавленная статья 34.1-1 не создает дополнительного финансового бремени или дополнительных прав для граждан, они просто освобождаются от обязанности подавать обращение.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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