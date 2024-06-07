В Азербайджане меняется порядок выплаты пенсии военнослужащим с установленной инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Военнослужащим с установленной инвалидностью предлагается выплачивать трудовую пенсию в размере 70 процентов от стоимости соответствующего обеспечения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Это изменение коснется 186 человек, а ежегодная дополнительная финансовая нагрузка составит 112 тысяч манатов.

Так, согласно действующему законодательству, военнослужащим с инвалидностью вследствие 81-100-процентного нарушения функций организма, не связанную с исполнением служебных обязанностей, выплачивается трудовая пенсия в размере 60 процентов от стоимости соответствующего обеспечения, с установленной инвалидностью вследствие 61-80-процентного нарушения функций организма - 55 процентов от стоимости обеспечения, с 31-60-процентным нарушением функций организма - в размере 35 процентов от стоимости обеспечения.

Как видно, в то время как разница между другими показателями составляет 20 процентов, разница между стоимостью обеспечения и размером пенсии для военнослужащих с установленной инвалидностью вследствие 61-80 и 31-60-процентного нарушения функций организма составляет всего 5 процентов. При этом военнослужащим с установленной инвалидностью вследствие 81-100-процентного нарушения функций организма в связи с войной выплачивается трудовая пенсия в размере 100 процентов от стоимости соответствующего обеспечения, а с 61-80-процентным нарушением функций организма - 80 процентов от стоимости обеспечения.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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