БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут реализованы меры занятости для безработных.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О занятости", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, целевые программы в целях обеспечения занятости лиц, имеющих особые потребности в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством, предусматривают финансирование создания рабочих мест за счет средств страхования от безработицы органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти в порядке, установленном настоящим законом.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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