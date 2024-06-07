Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Выплачены пенсии за июнь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району

Общество Материалы 7 июня 2024 14:18 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил июньские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости