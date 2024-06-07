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Суд вынес решение в отношении гражданина Чехии, незаконно перебравшегося из Армении в Азербайджан

Общество Материалы 7 июня 2024 13:57 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс над гражданином Чешской Республики Бача Даниэлем Владимиром, который пытался незаконно перебраться из Армении в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе под председательством судьи Эльчина Хасмамедова в Ширванском апелляционном суде было оглашено решение, согласно которому гражданину Чехии назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Отметим, что гражданин Чешской Республики Бача Даниэль Владимир был задержан при незаконном пересечении армяно - азербайджанской государственной границы. В рамках уголовного дела, рассматриваемого в Службе государственной безопасности, ему было предъявлено обвинение по статье 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

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