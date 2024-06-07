Ведущие мировые центры силы считаются с Азербайджаном - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Бакинская энергетическая неделя, как и другие проводимые страной в последние годы масштабные мероприятия, представляет большое значение для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

Говоря о значении 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power, проведенных 4-6 июня в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели, он сказал, что, прежде всего, авторство Азербайджана касательно глобальных энергетических проектов, успешная, профессиональная реализация этих проектов, а также вклад Азербайджана в энергобезопасность в мире, реализуемые масштабные проекты по энергообеспечению Европы еще больше повышают международный авторитет страны.

"Ведущие мировые центры силы, крупнейшие страны считаются с силой и мощью Азербайджана. Еще больше растут вера, доверие и уважение к Азербайджану. Энергетическая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, шаги, предпринимаемые в направлении обеспечения энергобезопасности в мире, сегодня дают свои положительные плоды. Основные мировые центры силы уже признают Азербайджан ведущей страной Южного Кавказа. Азербайджан создает новые реалии в регионе и получает как политические, так и экономические дивиденды", - сказал С.Керимли.

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