Итоговая декларация VI Всемирного форума межкультурного диалога опубликована в качестве документа 78-й сессии ГА ООН

БАКУ /Trend/ - Итоговая декларация VI Всемирного форума межкультурного диалога "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", проходившего в Баку с 1 по 3 мая, опубликована в качестве документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, об этом сообщили в Постоянном представительстве Азербайджанской Республики при ООН.

Было отмечено, что инициатива "Бакинский процесс", выдвинутая Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2008 году, была высоко оценена в выступлениях генерального секретаря ООН и официальных документах этой организации как важная глобальная инициатива по межкультурному диалогу. Это свидетельствует о признании на международном уровне вклада Азербайджанской Республики под лидерством Президента Ильхама Алиева в мир, безопасность, межкультурный диалог во всем мире.

Напомним, что в VI Всемирном форуме межкультурного диалога, прошедшем при организации правительства Азербайджана, при партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации и ИСЕСКО, приняли участие высокопоставленные гости и специалисты из более чем 100 стран. На форуме были организованы 4 пленарные сессии и 12 панельных заседаний на актуальные темы. Ряд заседаний форума прошел также в Шуше и Агдаме.

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