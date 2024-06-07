Обнародовано состояние здоровья госпитализированных с подозрением на сибирскую язву в Загатале

БАКУ /Trend/ - 6 июня трое жителей села Фалдарлы Загатальского района (2 мужчин, 1 женщина) были госпитализированы в Клинический медицинский центр с подозрением на сибирскую язву. Они были помещены в инфекционное отделение.

Об этом Trend сообщили в Клиническом медицинском центре.

Было отмечено, что у одного из них госпитализированных мужчин подозрение на сибирскую язву подтвердилось, его лечение проводится в соответствии с медицинским протоколом.

"Анализы, взятые у остальных госпитализированных, были отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями. Состояние всех трех пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

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