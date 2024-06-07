Сеть продаж и обслуживания «Nar» в Агстафе! (ФОТО)

Доступный оператор мобильной связи Азербайджана «Nar» на этот раз представил свой обновленный магазин в Агстафе. Новый концептуальный магазин демонстрирует политику «Nar», направленную на повышение доступности услуг и удовлетворенности клиентов по всей стране.

Профессиональный персонал нового концептуального магазина, расположенного на проспекте Гейдара Алиева, 40 с привлекательным внешним видом, готов предоставить услуги в соответствии с пожеланиями каждого покупателя, проявляя индивидуальный подход. Помимо услуг «Nar», в магазине также можно приобрести мобильные телефоны и аксессуары.

«Сегодня мы очень рады открыть новый концептуальный магазин «Nar» в Агстафе, одном из самых западных регионов страны», - сказал Гуннар Панке, генеральный директор «Nar» (ООО «Азерфон»). По его словам, обновленный магазин дает возможность быть ближе к покупателям, проживающим в регионах, и узнать их ожидания: «Этот шаг еще раз подтверждает, что «Nar» со своей стратегией доступных услуг находится на правильном пути».

На сайте nar.az вы можете узнать адрес ближайшего к вам магазина «Nar» в столице и регионах.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.