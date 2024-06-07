Армяне присвоили произведение Узеира Гаджибейли - совместное заявление минкульта и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана опубликовали совместное заявление в связи с присвоением армянами музыки из оперетты азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и других образцов азербайджанского музыкального наследия, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении отмечается, что на платформе Youtube был размещен под названием "Танец Вагаршабата" отрывок из музыки к оперетте композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" как якобы написанной армянским композитором Арно Бабаджаняном. Это вызвало негодование и протест в азербайджанском обществе.

Как говорится в заявлении, Узеир Гаджибейли написал музыку к оперетте (музыкальной комедии) "Не та, так эта" в 1910 году, а либретто к этой музыкальной комедии в четырех действиях - в 1913 году. Комедия была поставлена 25 октября 1913 года в Баку в театре Г.З.Тагиева и встречена публикой бурными овациями. Режиссером спектакля был Гусейн Араблинский, дирижером - Муслим Магомаев.

"Во-первых, это общепризнанный факт, что Узеир Гаджибейли является автором музыки и либретто к оперетте "Не та, так эта", о чем свидетельствуют многочисленные источники, в том числе записи того периода, афиши, нотные записи и прочие документы. Во-вторых, либретто комедии переведено на многие языки, комедия ставилась на сценах разных стран. В-третьих, на основе комедии в 1956 году киностудией "Азербайджанфильм" был снят одноименный фильм. Сценарий фильма был написан Сабитом Рахманом, режиссер - Гусейн Сеидзаде, музыкальный редактор - великий азербайджанский композитор Фикрет Амиров", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Армения, являющаяся членом ООН, не выполняет взятые на себя многочисленные обязанности и обязательства по защите прав интеллектуальной собственности в рамках международных соглашений, стороной которых она является, и продолжает, как и в других вопросах, грубо нарушать международные правовые нормы в сфере интеллектуальной собственности.

"Мы требуем устранения соответствующими государственными органами Армении вышеупомянутых случаев присвоения произведений Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и "Аршин мал алан", восстановления авторских прав Узеира Гаджибейли, а также в срочном порядке расследовать и устранить случаи массового присвоения образцов азербайджанского культурного наследия, особенно музыкального наследия, на территории Республики Армения или ее субъектами, привлечь виновных к ответственности в соответствии с международным правом и внутренним национальным законодательством, а также проинформировать Всемирную организацию интеллектуальной собственности о принятых мерах", - говорится в сообщении.

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