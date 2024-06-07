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Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro (ФОТО)

Общество Материалы 7 июня 2024 20:11 (UTC +04:00)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro (ФОТО)
Фото: AZAL

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 7 июня Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс национального авиаперевозчика Черногории по маршруту Тиват-Баку.

Самолет авиакомпании "Air Montenegro" успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 13:50 по местному времени.

Черногорский авиаперевозчик будет выполнять полеты по маршруту Тиват-Баку-Тиват два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Билеты по этому направлению можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.airmontenegro.com.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает предлагать пассажирам больше возможностей для путешествий, привлекая новые авиакомпании и расширяя географию полетов.

Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro (ФОТО)
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