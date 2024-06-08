Обеспечено раскрытие 58 преступлений, зарегистрированных на территории Азербайджана - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции обеспечили раскрытие 46 преступлений, зарегистрированных на территории Азербайджана 7 июня, и 12 преступлений, связанных с предыдущими периодами.
Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, в общей сложности 115 разыскиваемых (в том числе 99 разыскиваемых в качестве должников) были задержаны и переданы по назначению.
Выявлено 23 факта, связанных с наркотиками, 17 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступления задержаны 45 человек.
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