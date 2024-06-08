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В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)

Общество Материалы 8 июня 2024 13:03 (UTC +04:00)
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники отдела полиции Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики обнаружили на территории района два неразорвавшихся снаряда.

Как сообщает в субботу Trend, два 122-мм артиллерийских снаряда, обнаруженные в результате оперативно-розыскных мероприятий в районе села Чалхангала Кенгерлинского района, были изъяты сотрудниками полиции и военнослужащими фортификационной группы специального назначения Внутренних войск и перевезены для обезвреживания в соответсвующее место уничтожения.

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В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда (ФОТО)
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