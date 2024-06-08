БАКУ /Trend/ - В Нахчыване в проактивном порядке произведено более 11 тыс. назначений пенсий и пособий.

Об этом Trend сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"В Нахчыванской АР с прошлого года уже 11,3 тыс. пенсий и пособий назначены в проактивном порядке через электронную систему. Таким образом, эти социальные выплаты назначены без необходимости подачи заявлений и документов лицами, имеющими право на их получение. Также в последние дни в результате реорганизации электронной системы "адресная помощь" была улучшена процедура обращения за социальной помощью. Вследствие этого при обращении за адресной помощью многие данные для "заявления-декларации" получаются электронной системой из информационных систем соответствующих учреждений", - говорится в сообщении.

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