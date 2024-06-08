В мае в Азербайджане из незаконного оборота изъяты более 300 кг наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в течение мая провели 31 операцию в столицах и регионах против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате были задержаны 39 человек. 10 из них - основные лица, занимающиеся поставками наркотиков на территории страны.

В ходе операций было изъято 325 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, героина, метамфетамина, опиума, 3 килограмма ртути, 2 тысячи таблеток "метадона", "трамадола", стоимость которых на "черном рынке" составляет 13 миллионов манатов. Расследованиями установлено, что задержанные должны были получить наркотики от граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, и разместить их по разным адресам в обмен на деньги.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!