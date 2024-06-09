Женская сборная Азербайджана по баскетболу победила Мальту и сыграет с Люксембургом

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 сегодня начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как передает Trend со ссылкой İdman.biz, сегодня она провела одну встречу в группе. В первом матче наша команда встретилась с Мальтой. Азербайджан победил со счетом 17:14. Завтра наша команда проведет вторую игру в группе против Люксембурга.

В состав сборной вошли Дина Ульянова, Мерседес Уолкер, Татьяна Денискина и Александра Молленхауэр.

17:50 Азербайджан – Мальта - 17:14

9 июня

14:25 Азербайджан – Люксембург

Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы. Команды, занявшие второе и третье места в группах, пересекутся, чтобы определить следующую команду, которая сыграет с представителем другой группы.

В другой группе проверят свои силы Ирландия, Андорра, Косово и Кипр.