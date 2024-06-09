В Шамахы продолжается Фестиваль воздушных шаров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival), стартовавший вчера в Шамахы, продлится до сегодняшнего вечера.

Как сообщает Trend, в рамках фестиваля, который проводится уже второй год, воздушные шары различных форм и дизайна поднялись в небо над селом Мейсари в Шамахы.

И на этот раз зрители стали свидетелями удивительного полета воздушных шаров в небе Шамахы. Основной целью Фестиваля воздушных шаров, организованного компанией EZONE при поддержке Исполнительной власти Шамахы, является содействие туристическому потенциалу страны, в том числе Шамахинского района, где проводится фестиваль.

В рамках фестиваля на территории комплекса виноградарства и виноделия "Ширван шараблары" в селе Мейсари представлена концертно-развлекательная программа. В развлекательной программе могут принять участие все желающие от мала до велика.