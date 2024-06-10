Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финальную часть Кубка Европы

БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 приняла участие в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первых матчах группового этапа команда Азербайджана обыграла Армению (21:9), Косово (14:10) и Кипр (21:10). Перед заключительной встречей с Албанией, которая не состоялась накануне из-за дождя, наши баскетболисты гарантировали себе выход в плей-офф. Сегодня наша команда обыграла соперника со счетом 21:13. Эта победа дала сборной Азербайджана возможность завершить групповой этап лидером. В полуфинале сборная Азербайджана встретилась с Ирландией, обыгравшей Албанию, и снова победила (21:12). Победив в финале Кипр (20:18), сборная завоевала путевку в финальный этап Кубка Европы.

В состав сборной вошли Амиль Гамзаев, Джордан Дэвис, Джабраил Акперов и Эндар Поладханлы.