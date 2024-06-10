ФК "Карабах", "Нефтчи", "Зиря" и "Сабах" в мировом рейтинге

БАКУ /Trend/ - Объявлен мировой рейтинг футбольных клубов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, в таблицу IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) вошли 507 лучших клубов мира.

Азербайджан в списке представлен четырьмя клубами. "Карабах" с 183,75 очками является 53-й командой мира. По сравнению с предыдущей таблицей команда Гурбана Гурбанова опустилась на 5 позиций.

Клуб "Зиря" совершил еще один большой скачок, поднявшись в рейтинге на 15 ступеней. Воспитанники Рашада Садыхова занимают 369-е место (62,25 балла).

ФК "Сабах" совершил прыжок на 17 ступеней. Команда занимает 388-е место (60,75 балла).

"Нефтчи" идет на 403-м месте (59,25 очка). Рейтинг клуба упал на 5 позиций.

Отметим, что таблицу возглавляет "Манчестер Сити" (401 очко).

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