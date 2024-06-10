В Азербайджане предотвращена контрабанда более 18 кг золотых изделий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий Оперативно-следственного управления Главного таможенного управления на воздушном транспорте был предотвращен незаконный провоз через таможенную границу большого количества золотых украшений.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном таможенном комитете Азербайджана, граждане Азербайджанской Республики (три члена одной семьи), прибывшие рейсом Стамбул-Баку, после прохождения через "зеленый канал" аэропорта были приглашены в административное здание для осмотра ручной клади.

В ходе таможенного досмотра в двух чемоданах и одном рюкзаке, принадлежащих главе семьи, были обнаружены незадекларированные золотые украшения весом 18 килограммов 97 граммов.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что эту семью уговорили в обмен на материальное вознаграждение провезти через таможенную границу Азербайджана крупную партию золотых украшений.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Отметим, что в течение 2023 года и текущего периода 2024 года таможенными органами был выявлен 51 факт незаконного провоза через таможенную границу золота, ювелирных изделий и драгоценных камней.

По этим фактам был предотвращен незаконный провоз около 54 килограммов ювелирных изделий и золотых слитков, а также драгоценных камней весом более 613 карат.

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