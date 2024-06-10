В Тертере простились с погибшим майором ГПС (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Погибший в результате удара молнии на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу похоронен в Тертере.

Как сообщает в понедельник Trend, на похоронах присутствовали чиновники района и ГПС, члены семьи шехида, его боевые товарищи, жители района.

11:29

В Тертерском районе проходит церемония прощания с майором Бахышлы Бахышом Эльшан оглу, погибшим в результате удара молнии на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

В церемонии прощания принимают участие чиновники района и ГПС, члены семьи шехида, его боевые товарищи, жители района.

После завершения церемонии он будет похоронен на сельском кладбище Исмаилбейли Тертерского района.

Отметим, что 9 июня при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) в результате удара молнии скончались майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу и солдат Нагиев Али Эльшан оглу.

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