McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Sea Breeze! (ФОТО)

8 июня состоялось открытие нового ресторана McDonald’s Azərbaycan в курортном и прибрежном жилом комплексе Sea Breeze Resort.

В церемонии открытия приняли участие владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов и председатель Наблюдательного Совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Ализаде.

Новый ресторан McDonald’s приглашает всех желающих насладиться уютной атмосферой и вкусной едой. Ресторан располагает просторной террасой, где можно провести время на свежем воздухе и насладиться прекрасным видом на Каспийское море. В целом в заведении насчитывается около 200 посадочных мест.

Одной из особенностей нового ресторана является дизайн «Geometry», который погрузит посетителей в атмосферу изысканности и уюта. Также здесь предлагается «table service» – обслуживание за столами, что позволит гостям ощутить дополнительный комфорт.

С открытием ресторана было создано 70 новых рабочих мест. Являясь одной из ведущих сетей общественного питания, компания McDonald’s обеспечивает работой более 2500 граждан Азербайджана.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.

Sea Breeze Resort - премиальный морской курорт и прибрежный комплекс под Баку, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Сегодня мягкий климат и впечатляющую морскую акваторию гармонично дополняет современная инфраструктура, все виды услуг и развлечений для жителей и гостей города. На общей площади в 500 га представлено многообразие апарт-отелей и вилл, пляжные комплексы и фитнес-центры, рестораны, детские площадки, луна-парк, цирк, школа и многое другое.