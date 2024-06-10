Азербайджанский шахматист стал чемпионом Франции

БАКУ /Trend/ - Во Франции прошел чемпионат по шахматам среди команд.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, чемпионат, в котором приняли участие 8 команд, состоял из 7 туров.

В итоге команда «Chartres Echecs», за которую играл азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, обыграла всех соперников, набрав 30 очков. Рауф Мамедов принял участие в 6 играх. Он выиграл 2 партии и 4 свел вничью. Капитаном чемпионской команды был азербайджанский шахматист Намиг Гулиев.

«Bischwiller» с 29 очками заняла второе место, команда «Asnieres le Grand Echiquer» с 27 баллами - третье.