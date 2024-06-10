В этом году в Баку к инклюзивному образованию привлечено около 160 детей

БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 учебном году около 160 учащихся в 18 общеобразовательных учреждениях города Баку были привлечены к инклюзивному образованию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Было отмечено, что инклюзивное образование позволяет детям с частично ограниченными возможностями здоровья и здоровым детям учиться в одном классе. Проект служит целям целям интеграции этих детей в общество.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!