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В этом году в Баку к инклюзивному образованию привлечено около 160 детей

Общество Материалы 10 июня 2024 14:34 (UTC +04:00)
В этом году в Баку к инклюзивному образованию привлечено около 160 детей
Фото: Управление образования города Баку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 учебном году около 160 учащихся в 18 общеобразовательных учреждениях города Баку были привлечены к инклюзивному образованию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Было отмечено, что инклюзивное образование позволяет детям с частично ограниченными возможностями здоровья и здоровым детям учиться в одном классе. Проект служит целям целям интеграции этих детей в общество.

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