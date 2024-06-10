ФК "Карабах" обошел в рейтинге клубы Бразилии и Аргентины

БАКУ /Trend/ - Стали известны подробности того, почему единственный входящий в список "Топ-100" IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) азербайджанский клуб "Карабах" опустился в мировом рейтинге.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб, занимающий 53-е место в списке (183,75 балла), опустился на 5 позиций.

Команда Гурбана Гурбанова опередила два клуба с отрывом в 0,75 балла. "Карабах" обошел команды "Интернасьонал" (Бразилия) и "Дефенса и Юстиция" (Аргентина).

В то же время, 7 команд опередили чемпиона Азербайджана: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Олимпиакос" (Греция), "Спарта" (Чехия), "Аль-Хилал" (Саудовская Аравия), "Ювентус" (Италия), ЛДУ (Эквадор), "Марсель" (Франция). Вместе с "Карабахом" 53-е место занимает на данный момент и клуб "Виктория" (Чехия).

Отметим, что в Европе "Карабах" занимает 35-е место.

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