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Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 10 июня 2024 14:12 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана (ФОТО)
Фото: Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотических средств на территорию Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, в результате пограничных обысков и оперативных мероприятий, проведенных в рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в последние дни, на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск в результате бдительности сотрудников ГПС была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 42 килограммов 970 граммов марихуаны и 12 таблеток с метадоном.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

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Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана (ФОТО)
Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана (ФОТО)
Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана (ФОТО)
Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана (ФОТО)
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