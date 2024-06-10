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Обнародовано количество учащихся, получающих индивидуальное образование в Баку

Общество Материалы 10 июня 2024 16:11 (UTC +04:00)
Обнародовано количество учащихся, получающих индивидуальное образование в Баку
Фото: Управление образования города Баку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 учебном году 108 учащихся столицы были привлечены к индивидуальному обучению.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Согласно информации, в 179 образовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления, в 416 индивидуальных группах обучаются 595 человек.

Было подчеркнуто, что индивидуальное образование создает условия для обучения лиц, которые по разным причинам долгое время оставались в стороне от образования.

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