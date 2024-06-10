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Названа дата выплаты пенсий по Азербайджану

Общество Материалы 10 июня 2024 16:10 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 14 июня планирует завершить выплату пенсий по республике в полном объеме.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в тот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Отметим, что майские пенсии по республике были выплачены в полном объеме 13 мая. В этот же день пенсии были выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

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