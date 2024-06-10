В Нахчыване пройдут аукционы по продаже 24 объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской АР пройдут аукционы по продаже 24 объектов государственного имущества.

Как сообщает Trend, юридическое лицо публичного права "Центр организации аукционов" начало процедуры, связанные с проведением аукционов 9 и 11 июля.

На первом аукционе предусматривается приватизация 11 автомобилей. Стартовые цены на автомобили различных марок и моделей, произведенных в 1999-2010 годах, варьируют от 1000 до 4200 манатов.

На аукционе, который состоится 11 июля, будет реализовано 13 нежилых помещений, находящихся в государственной собственности и относящихся к различным сферам услуг.

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