БАКУ/Trend/ - Бакинская инициативная группа проведет пресс-конференцию по Новой Каледонии на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире", сообщает во вторник Trend.
Ожидается, что в конференции, которая организована в гибридной форме, примут участие более 20 представителей иностранных СМИ.
Мероприятие состоится 13 июня в 16:00 по бакинскому времени.
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