На сельхозземлях недопустимо строительство другого назначения - представитель Госслужбы по вопросам имущества Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Страна обеспечивает себя за счет своего производства основной сельскохозяйственной продукцией и показатели хорошие. Но если посмотреть на продукты переработки в аграрном секторе, то в этой области очень много работы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил завотделом Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев во время обсуждения изменений в Земельный кодекс на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Завотделом подчеркнул, что в советское время у Азербайджана был большой аграрно-промышленный сектор.

"Но поскольку механизмы бывшей экономики рухнули, то и в этой сфере образовались определенные пробелы. Наши перерабатывающие предприятия работали по заказам союзного характера. Многие из этих предприятий прекратили свою деятельность. Какое-то время они не пользовались спросом, так как наше сельскохозяйственное производство упало, и эти перерабатывающие предприятия поменяли свое направление.

Сегодня наши фермеры сталкиваются с трудностями в продвижении производимой ими продукции на рынок. Таких инициатив очень много. В последнее время создано много агропарков, промышленных предприятий, укрепился экспортный потенциал. Мы хотим, чтобы в будущем страна из экспортера сельскохозяйственного сырья превратилась в экспортера продукции", - сказал он.

И.Габиев упомянул, что категория земель сельскохозяйственного назначения фундаментально не меняется.

"К примеру, мы не допустим строительства другого назначения на зерновом поле. Там могут быть установлены зернохранилища, сооружения для временного хранения", - добавил он.

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