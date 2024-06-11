Кто он - новоназначенный ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана? - Досье

БАКУ /Trend/ - Эльчин Али оглу Мамедов назначен ректором Военного института Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Trend представляет досье новоназначенного ректора.

Эльчин Мамедов родился в Джебраильском районе.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 марта 2023 года он был награжден медалью "За Родину".

Эльчин Мамедов командовал №-ской воинской частью Внутренних войск, расположенной на территории Габалинского района.

30 августа 2023 года он был назначен начальником Высшей военной школы Внутренних войск МВД.

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