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Кто он - новоназначенный ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана? - Досье

Общество Материалы 11 июня 2024 16:39 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Эльчин Али оглу Мамедов назначен ректором Военного института Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Trend представляет досье новоназначенного ректора.

Эльчин Мамедов родился в Джебраильском районе.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 марта 2023 года он был награжден медалью "За Родину".

Эльчин Мамедов командовал №-ской воинской частью Внутренних войск, расположенной на территории Габалинского района.

30 августа 2023 года он был назначен начальником Высшей военной школы Внутренних войск МВД.

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