В Ордубаде прошли похороны азербайджанского солдата, ранее пропавшего без вести

БАКУ /Trend/ - Тело военнослужащего азербайджанской армии, рядового Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу, пропавшего при неизвестных обстоятельствах 9 июня, было обнаружено в направлении населенного пункта Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Trend, на кладбище села Ганза Ордубадского района прошла церемония прощания.

В церемонии приняли участие сотрудники исполнительной власти района, военнослужащие Отдельной Общевойсковой армии, жители района и сел, общественность, представители СМИ.

Джейхун Гусейнов был похоронен на кладбище села.