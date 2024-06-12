В Азербайджане водителям малых электромобилей запрещается перевозить пассажиров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются обязанности водителей малых электромобилей.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, в обязанности водителя малого электромобиля входят:

- не перевозить пассажиров;

- парковаться в местах, предназначенных для этого типа транспортных средств;

- не превышать установленный предел скорости движения (на велосипедных дорожках не более 20 километров в час, в жилых зонах, парках и дворовых территориях - не более 10 километров в час).

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