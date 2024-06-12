В Азербайджане отводятся специальные парковочные места для велосипедов и малых электромобилей

БАКУ /Trend/ - Парковочные места для транспортных средств с электродвигателями в целях зарядки определяются добавлением к дорожному знаку "5.15" таблички "7.5.9".

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

На этих стоянках запрещается парковка транспортных средств, за исключением транспортных средств с электродвигателями, остановившихся для зарядки.

На стоянках, определенных добавлением к дорожному знаку "5.15" таблички "7.4.7", могут парковаться как велосипеды, так и малые электромобили, на стоянках, определенных добавлением таблички "7.4.8" к дорожному знаку "5.15" - только малые электромобили.

Запрещается парковка велосипедов и небольших электромобилей вне отведенных для них парковочных местах.

Парковка может быть платной и бесплатной. Оплата за парковку производится в электронном виде посредством СМС или специального программного обеспечения. При этом информация об оплате немедленно передается в соответствующую информационную систему органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

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