В Азербайджане снижаются штрафы за ряд проступков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижаются штрафы за непроведение предрейсовой проверки технического состояния автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, за неорганизацию предрейсового и иного необходимого медицинского осмотра водителей этих автотранспортных средств.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за этот проступок должностные лица будут оштрафованы в размере от ста пятидесяти до двухсот манатов, юридические лица - от двух тысяч до трех тысяч манатов.

Отметим, что в настоящее время за этот проступок должностные лица штрафуются на сумму от пятисот до восьмисот манатов.

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