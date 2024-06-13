UNEC в рейтинге “THE Impact 2024”

БАКУ /Trend/ - Обнародован рейтинг «THE Impact 2024» Times Higher Education (THE), оценивающий деятельность университетов в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Самый престижный в мире рейтинг THE отражает влияние университетов на образование, социальное равенство и защиту окружающей среды.

THE Impact Ranking оценивает показатели университетов мира в 4 основных областях (исследование, управление, сотрудничество и обучение) и измеряет их деятельность в соответствии с 17 целями устойчивого развития ООН.

UNEC среди 987 университетов является лучшим 101-200 университетом по индексу Недорогостоящей и чистой энергии.

Также среди 924 вузов показал высокий результат, заняв место в диапазоне 201-300 по Климатической активности. Среди 1681 университета UNEC занимает 601-800 место в мире по Качеству образования и среди 1108 университетов 301-400 место в мире по Сокращению неравенства.

Достижение UNEC высоких результатов по зеленым показателям, особенно самых высоких мест по «Недорогостоящей и чистой энергетике», «Климатической деятельности» является ярким показателем активности «Зеленого UNEC» в охране окружающей среды, его деятельности и экологической ответственности в соответствии с целями устойчивого развития.