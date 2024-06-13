В Азербайджане задержаны 53 человека, подозреваемых в совершении преступлений

БАКУ /Trend/ - 12 июня сотрудниками полиции было раскрыто 70 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 8 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержан 121 человек, находившийся в розыске (в том числе 82 человека в качестве должников).

"Выявлено 32 факта, связанных с наркотиками, и 16 фактов - с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 53 человека", - говорится в информации МВД.

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