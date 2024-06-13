Омбудсмен Азербайджана отреагировала на предвзятое отношение правительства Франции к представителю СМИ

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева отреагировала на предвзятое отношение французского правительства к представителю СМИ.

Как сообщает в четверг Trend, азербайджанский журналист, посетивший Германию для участия в мероприятии, проводимом секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне, был задержан 11 июня в аэропорту Кёльн/Бонн, и был проинформирован о том, что его въезд в Шенгенскую зону заблокирован Францией.

Было отмечено, что после того, как азербайджанский журналист, приглашенный на это мероприятие, был задержан в аэропорту на несколько часов, в результате расследования, проведенного соответствующими органами Германии, было выявлено, что в отношении данного запроса нет никаких законных оснований, после чего журналисту был разрешен въезд в страну.

"Подобное обращение с азербайджанским журналистом грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности, право на свободу слова, СМИ, право на доступ к информации, а также способствует введению ограничений на свободную деятельность журналистов.

Следует отметить, что согласно Всеобщей декларации прав человека каждый имеет право на свободу вероисповедания и свободу его свободного выражения, свободу беспрепятственно оставаться при своих убеждениях и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. В то же время Франция действовала вопреки положениям Международного пакта "О гражданских и политических правах", Европейской конвенции о правах человека, участником которой она является.

Особенно с учетом того, что в этом году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), недопустимо таким образом препятствовать участию представителя СМИ Азербайджана в мероприятии, посвященном именно теме изменения климата.

Тот факт, что Франция препятствует осуществлению журналистом профессиональной деятельности из-за политических взглядов, и необоснованных предубеждений, а также предпринимает такие шаги, направленные на ограничение свободы передвижения, должен быть осужден соответствующими международными организациями и должен быть проведен необходимый анализ этого вопроса", - отметила С.Алиева.

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